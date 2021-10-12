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Deniz Seki’nin o fotoğrafı tekrar gündeme geldi! Derin göğüs dekoltesi ve fileli çoraplarıyla sosyal medyayı salladı

Deniz Seki'nin o fotoğrafı tekrar gündeme geldi! Son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, şimdi ise yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla adından söz ettirdi. 2005 yılında piyasaya sürdüğü Aşk Denizi adlı albümünün kapak çekimlerinde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Seki, adeta sosyal medyayı salladı. Cesur kıyafetiyle objektif karşısına geçen Seki için sosyal medyada yorum yağdı. İşte Deniz Seki'nin çok konuşulan o fotoğrafı...

12.10.2021 18:11 - Son Güncelleme: 12.10.2021 18:11
Deniz Seki’nin o fotoğrafı tekrar gündeme geldi! Derin göğüs dekoltesi ve fileli çoraplarıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2005 yılında piyasaya sürdüğü Aşk Denizi adlı albümünün kapak çekimlerinde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

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Deniz Seki’nin o fotoğrafı tekrar gündeme geldi! Derin göğüs dekoltesi ve fileli çoraplarıyla sosyal medyayı salladı

Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ve fileli çoraplarıyla objektif karşısına geçen Seki, adeta sosyal medyayı salladı.

Deniz Seki’nin o fotoğrafı tekrar gündeme geldi! Derin göğüs dekoltesi ve fileli çoraplarıyla sosyal medyayı salladı

Söz konusu fotoğraf, birçok magazin ve fan sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Deniz Seki’nin o fotoğrafı tekrar gündeme geldi! Derin göğüs dekoltesi ve fileli çoraplarıyla sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise fotoğraf hakkında yorumda bulundu. Öte yandan Deniz Seki'nin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Deniz Seki’nin o fotoğrafı tekrar gündeme geldi! Derin göğüs dekoltesi ve fileli çoraplarıyla sosyal medyayı salladı

İşte başta Deniz Seki olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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