Hande Sarıoğlu “İyi sallıyorum” dedi dans ettiği gecenin perde arkasını anlattı! Öyle açıklamalar yaptı ki Okan Bayülgen şaştı kaldı
Hande Sarıoğlu "İyi sallıyorum" dedi dans ettiği gecenin perde arkasını anlattı! Spiker Hande Sarıoğlu, aylar önce sosyal medya hesabında yayınladığı dans videosu ile gündem olmuş ve işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Hande Sarıoğlu, aylar sonra konuk olduğu bir programda o gecenin perde arkasını anlattı. Program sırasında "Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var" ifadelerini kullanan Sarıoğlu, başta Okan Bayülgen olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Duydukları karşısında şoke olan Bayülgen, Sarıoğlu'na "Ulan ne acayip bir kafan var ya" şeklinde karşılık verirken o anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hande Sarıoğlu'nun o açıklaması...
12.10.2021 18:48
- Son Güncelleme: 12.10.2021 18:48
Habertürk'te spikerlik yaptığı dönemde sosyal medya hesabından oryantal dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, bir anda ülkenin gündemine oturmuştu.
Dans videosuyla adını geniş kitlelere duyuran Hande Sarıoğlu, meslektaşı Buket Aydın ile birlikte Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programının konuğu oldu.