Hande Sarıoğlu “İyi sallıyorum” dedi dans ettiği gecenin perde arkasını anlattı! Öyle açıklamalar yaptı ki Okan Bayülgen şaştı kaldı

Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "O gece arkadaşımın doğum günüydü. Biz pandemi şartlarında cumadan pazara karantinaya girdiğimiz bir dönemdi. 3 kız arkadaşımla birlikte Pazartesi'ye kadar benim evimde kalacaktık. Aramızdan bir arkadaşımızın da doğum günüydü.