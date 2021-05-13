Peş peşe vedalar yaşanmıştı! Ansızın final yaptı başrolleri rotasını bile çizdi! TV8'de beklenmedik veda
Her hafta çarşamba günleri saat 20.00'de izleyicisini ağırlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam ekranlara veda etti. Bilindiği üzere yakın zamanda kulislerde final sözlerinin alevnemesi akılları karıştıran etkenlerden olmuştu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ipini çekti. Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddialar arasında yer aldı. Böylece Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ekranlardaki serüveni de sona erdi.
Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi tanıdık isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda etti. Daha 2021 yılının ilk günlerinde O Ses Türkiye'nin başlayacağı iddia edilmiş ve yılbaşında da bunun sinyalleri de verilmişti. Ancak bazı programların başlaması yayın akışını sıkıntıya sokuyordu. Bu nedenle TV 8'in yayın akışında nasıl bir değişim yapılacağı merak konusuydu. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çekti.