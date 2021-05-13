Peş peşe vedalar yaşanmıştı! Ansızın final yaptı başrolleri rotasını bile çizdi! TV8'de beklenmedik veda

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi tanıdık isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda etti. Daha 2021 yılının ilk günlerinde O Ses Türkiye'nin başlayacağı iddia edilmiş ve yılbaşında da bunun sinyalleri de verilmişti. Ancak bazı programların başlaması yayın akışını sıkıntıya sokuyordu. Bu nedenle TV 8'in yayın akışında nasıl bir değişim yapılacağı merak konusuydu. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çekti.