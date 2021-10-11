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Haberler Magazin Demet Akalın'ın o sözleri Gülben Ergen'i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! 'Şaka' deyip çark eden Demet'e Gülben bakın neler söyledi

Demet Akalın'ın o sözleri Gülben Ergen'i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! 'Şaka' deyip çark eden Demet'e Gülben bakın neler söyledi

Muğla'da konser veren Demet Akalın, sahnede yaptığı konuşmada Gülben Ergen'i hedef aldı. Demet Akalın'ın o sözleri Gülben Ergen'i çileden çıkarttı, ünlü isimden yanıt gecikmedi! Antalya'da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum" ifadeleri kullanan şarkıcıya Ergen bakın ne yanıt verdi...

11.10.2021 15:27 - Son Güncelleme: 11.10.2021 15:27
Demet Akalın’ın o sözleri Gülben Ergen’i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! ’Şaka’ deyip çark eden Demet’e Gülben bakın neler söyledi

Demet Akalın'ın o sözleri Gülben Ergen'i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! 'Şaka' deyip çark eden Demet'e Gülben bakın neler söyledi...

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Demet Akalın’ın o sözleri Gülben Ergen’i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! ’Şaka’ deyip çark eden Demet’e Gülben bakın neler söyledi

Önceki gün Bodrum konserinde sevenleriyle buluşan Demet Akalın'ın yaptığı açıklama gündem olmuş, Gülben Ergen hayranlarının ise tepkisini çekmişti.

Demet Akalın’ın o sözleri Gülben Ergen’i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! ’Şaka’ deyip çark eden Demet’e Gülben bakın neler söyledi

Yakın zamanda hayata geçireceği projesini anlatan 49 yaşındaki popçu, "Bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla" demişti. Ergen'den yanıt gecikmedi.

Demet Akalın’ın o sözleri Gülben Ergen’i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! ’Şaka’ deyip çark eden Demet’e Gülben bakın neler söyledi

"ŞAKA İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM DEĞİL Mİ?"

Demet Akalın, sosyal medyada bir magazin hesabının yayınladığı, "Demet Akalın, Gülben Ergen'i diline dolamış. Demo şaka yapmıştır. Sizce?" mesajına yorum yazdı.

Demet Akalın’ın o sözleri Gülben Ergen’i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! ’Şaka’ deyip çark eden Demet’e Gülben bakın neler söyledi

Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımın altına "Herhalde şaka" yorumunda bulundu. Gülben Ergen ise Akalın'ın 'şaka' savunmasına dikkat çeken bir cevap verdi.

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