Demet Akalın'ın o sözleri Gülben Ergen'i çileden çıkarttı, yanıt gecikmedi! 'Şaka' deyip çark eden Demet'e Gülben bakın neler söyledi
Muğla'da konser veren Demet Akalın, sahnede yaptığı konuşmada Gülben Ergen'i hedef aldı. Demet Akalın'ın o sözleri Gülben Ergen'i çileden çıkarttı, ünlü isimden yanıt gecikmedi! Antalya'da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum" ifadeleri kullanan şarkıcıya Ergen bakın ne yanıt verdi...
11.10.2021 15:27
- Son Güncelleme: 11.10.2021 15:27