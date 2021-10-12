Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor 'yeni silikonlarını gösteriyor!' yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk şu sıralar verdiği göğüs dekolteli pozlarla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmeyi başarıyor. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun göğüs dekoltesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Elması ve gözlükleriyle objektif karşısına geçen Burcu Özberk'in fotoğrafına 'yeni silikonlarıyla şov' yapıyor yorumları yapıldı. İşte Burcu Özberk'in o pozu...
12.10.2021 09:11
- Son Güncelleme: 12.10.2021 09:18
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.