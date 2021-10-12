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Haberler Magazin Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor 'yeni silikonlarını gösteriyor!' yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor

Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor 'yeni silikonlarını gösteriyor!' yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk şu sıralar verdiği göğüs dekolteli pozlarla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmeyi başarıyor. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun göğüs dekoltesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Elması ve gözlükleriyle objektif karşısına geçen Burcu Özberk'in fotoğrafına 'yeni silikonlarıyla şov' yapıyor yorumları yapıldı. İşte Burcu Özberk'in o pozu...

12.10.2021 09:11 - Son Güncelleme: 12.10.2021 09:18
Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor ’yeni silikonlarını gösteriyor!’ yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor ’yeni silikonlarını gösteriyor!’ yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor

Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu.

Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor ’yeni silikonlarını gösteriyor!’ yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor

Ünlü oyuncu göğüs dekoltesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor ’yeni silikonlarını gösteriyor!’ yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor

Objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Burcu Özberk dekolte şovuna devam ediyor ’yeni silikonlarını gösteriyor!’ yorumları patladı! Burcu Özberk durmuyor

İŞTE O POZLAR

Burcu Özberk'in bu pozlarını eleştirenler de oldu.

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