Neslihan Atagül derin bacak dekoltesiyle sere serpe uzandı güzelliği tam not aldı! Eşi Kadir Doğulu fena aşka geldi
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dizinin ardından henüz herhangi bir projede yer almayan oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımları ve verdiği röportajlarla sık sık gündem oldu. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren 28 yaşındaki oyuncu eşiyle birlikte Dubai'deydi. Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.
Sağlık problemleri nedeniyle başrolünde oynadığı Sefirin Kızı'ndan geçtiğimiz sene ayrılan Neslihan Atagül, gördüğü tedaviler sonucu sağlına tekrar kavuştu. Dubai'de bir otelin açılışına katılan Neslihan Atagül verdiği pozlarla olay oldu.
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Neslihan Atagül, Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katıldı. Aynı açılışta eşi Kadir Doğulu'nun yanı sıra Şeyma Subaşı, Demet Özdemir, Burak Deniz gibi isimler de yer aldı.
Beyaz derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle olan fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşan Neslihan Atagül, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.