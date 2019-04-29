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Yeşim Salkım cinsel organını gösteren Kerimcan Durmaz'a ateş püskürdü

29.04.2019 11:04

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım yaptığı açıklamayla Kerimcan'ı yerden yere vurdu. Salkım, ''"Bundan böyle bu tipleri evine sokanlar resim çektirenler bu hiç bir vasfı olmayan insanları başımıza tepemize çıkaranlar düşünsün! Çünkü su testisi su yolunda kırılır der eskiler. Olay budur, destekleyenler düşünsün. Ülkenin çöküşü işte böyle başladı. Şarkıcı olmayana şarkıcı, oyuncu olmayana oyuncu. Cahil cühela herkese fenomen derseniz bunu da kabul eder oturursunuz. Aynı masaya çoluk çocuk oturanlar düşünsün. Kısaca bunların hepsi kralın soytarısıdır." dedi.


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