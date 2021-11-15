Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt o kare hakkında bakın ne dedi! 'Göbek mi yoksa...'
'Hamile, bebeğin cinsiyeti de belli oldu' iddiasına yanıt veren Demet Akalın'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü! Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kız evlada sahip olan Demet Akalın, verdiği bir röportajda ikinci çocuk açıklaması ile dikkat çekmişti. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcıyı gören 'Demet Akalın hamile mi?' sorusunun yanıtını arıyordu, merak edilen açıklama Demet'ten geldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, hamilelik iddiaları hakkında bakın ne dedi. 1 çocuk annesi Akalın, geçen yaz Özlem Yıldız ile çıktığı tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Bikinili halini görenler, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.
15.11.2021 09:52
- Son Güncelleme: 15.11.2021 09:59
'GÖBEK Mİ YOKSA...'
Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt geldi, o kare hakkında bakın ne dedi!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının son karesi sosyal medyada çok konuşuldu.
"KORTİZON YEMEKTEN ŞİŞTİM"
Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı: "Kortizon yemekten şiştim ama hâlâ giderim var!"