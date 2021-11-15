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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilk!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilk!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor ,15 yıl sonra genç oyuncu Yüsra Geyik bir ilki gerçekleştirdi. 15 yıl boyunca ekran yolculuğuna devam eden Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta dahil olan Yüsra Geyik, 15 yıl sonra Camdaki Kız oyuncu kadrosuna dahil olarak magazin gündemine bomba gibi düştü. "Arka Sokaklar"da canlandırdığı 'Zeliha' rolüyle tanınan Yüsra Geyik, "Camdaki Kız"ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, Muzo'nun kız arkadaşı rolüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

15.11.2021 09:09 - Son Güncelleme: 15.11.2021 09:16
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilk!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilki gerçekleştiren 21 Haziran 1990 doğumlu oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya gündeminde.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilk!

15 yıl boyunca "Arka Sokaklar"da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, artık Kanal D dizisi "Camdaki Kız" ile ekranda boy gösterecek.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilk!

Muzo'nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandıracak olan genç oyuncu, ilk kez perşembe akşamı yayınlanacak 20'nci bölümde seyirci karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilk!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 20'nci bölümüyle 18 Kasım Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisi çıktı! Zeliş rolü tarih oluyor 15 yıl sonra bir ilk!

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