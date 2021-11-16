Masterchef'e geri dönen Azize Polat'ı bu haliyle tanımanıza imkan yok! Sen neymişsin Azize bu nasıl pozları! Eşi ve çocukları...
Masterchef 2021'den bir Azize Polat geldi geçti... Herhangi bir mutfak tecrübesi olmadan harikalar yaratan Azize Polat'ın Masterchef'e vedası sosyal medyaya damgasını burdu. 35 yaşındaki yarışmacı gösterdiği gelişimle hem jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun hem de seyircinin takdirini kazandı. Zaman zaman sivri sözleriyle de dikkatleri üzerine çeken Azize Polat'ın Masterchef macerası, gözyaşları içinde son buldu. Masterchef Azize kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını arıyor. Azize Polat hakkında araştırma yapanlar Instagram hallerini görünce şaştı kaldı. Azize Polat sosyal medyada adeta bambaşka biri gibi. İşte Masterchef Azize eşi, çocuğu ve hakkında merak edilen tüm detaylar...
MasterChef Türkiye 2021'in 14 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Azize ve Araz tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.
MasterChef'te bu hafta çekişmeli anlar yaşandı. Mavi takımın 2-1 kazandığı yarışmada, eleme adayları Azize, Araz, Burcu, Dilara, Pelin ve Sergen olmuştu. Yarışmaya veda eden ismi Mehmet Şef açıkladı.
MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI?
Yengeç yaratıcılık tabağı ardından eleme oyununda mücadele edecek üç kişi belirlendi. Araz, Burcu ve Azize son üçte elenmemek için yarıştı. Üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği pani puriyi çıkardı ve elemeden son anda kurtulan Burcu oldu. MasterChef'e veda eden isim Azize oldu.
Bu hafta Masterchef'e veda eden yarışmacı Azize oldu. Somer Şef yaptığı açıklamada, "İnanılmaz güzel yemekler çıkardın. Yolun açık olsun." dedi. Danilo Şef, "Bana sorarsan çok erken. Etrafındaki insanlar senelerce mutfaktaydı. Sen omuz omuza muhteşem yarıştın." açıklamasında bulundu.