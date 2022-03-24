Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Sosyal medyadan paylaştı 'Ne acı çektin ki ne okuyacaksın' Bergen'ciler köpürecek

Bergen'in hayatı film oldu. Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan Bergen söylediği parçalarla ve yaşantısıyla hafızalara kazınmıştı. Acıların Kadını olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' sinema filmi, 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girdi. Önce Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı planlansa da daha sonra Farah Zaeynep Abdullah başrol oldu. Abdullah'a Erdal Beşikçioğlu başrolde eşlik etti. Film yoğun ilgi görürken Bergen'in şarkıları da yeniden dinlenmeye başlandı. Hal böyle olunca Demet Akalın da boş durmadı sosyal medya paylaşımında gönderme yaptı.