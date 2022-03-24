Demet Akalın yine yaptı yapacağını bu kez konu Bergen! Sosyal medyadan paylaştı 'Ne acı çektin ki ne okuyacaksın' Bergen'ciler köpürecek
Demet Akalın'dan olay Bergen göndermesi! Birlikte olduğu Halis Serbest tarafından öldürülen Bergen'in geçtiğimiz günlerde filmi çıkmıştı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı film gişe rekorları kırdı. Filmin vizyona girmesinden sonra Bergen dinleyicileri arttı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkarleri üzerine topladı. İşte Akalın'ın gündem olan o paylaşımı...
Bergen'in hayatı film oldu. Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan Bergen söylediği parçalarla ve yaşantısıyla hafızalara kazınmıştı. Acıların Kadını olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' sinema filmi, 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girdi. Önce Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı planlansa da daha sonra Farah Zaeynep Abdullah başrol oldu. Abdullah'a Erdal Beşikçioğlu başrolde eşlik etti. Film yoğun ilgi görürken Bergen'in şarkıları da yeniden dinlenmeye başlandı. Hal böyle olunca Demet Akalın da boş durmadı sosyal medya paylaşımında gönderme yaptı.
Selçuk Ural da "Bergen" filmi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bergen'in hayatının Film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Ural, merhum sanatçının şöhretinin yaşadığı acı olayların üzerine kurulduğunu söyledi.