Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol’un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle akılları baştan aldı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Kadrosunda Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu. Mihre Mutlu ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle kız kardeşi merak edildi. Ünlü oyuncunun gözlerden sakındığı güzeller güzeli kardeşini görenler ise hayran kaldı. İşte İbrahim Çelikkol'un güzelliğiyle büyüleyen kız kardeşi...
24.03.2022 22:21 - Son Güncelleme: 24.03.2022 22:21
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle büyük beğeni topladı.