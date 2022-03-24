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Haberler Magazin Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Onur Tuna’nın memleketi...

Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Onur Tuna’nın memleketi...

Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Hande Doğandemir ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Neslihan Atagül ile kardeş sanılan Onur Tuna'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. 1985'te dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Onur Tuna aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Onur Tuna'nın memleketi...

24.03.2022 21:19 - Son Güncelleme: 24.03.2022 21:19
Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Onur Tuna’nın memleketi...

Bir dönem Neslihan Atagül ile kardeş sanılan ve uzun süre sosyal medyada gündem olan Onur Tuna, son olarak Hande Doğandemir'le yaşadığı ilişkiyle çok konuşulmuştu.

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Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Onur Tuna’nın memleketi...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Onur Tuna’nın memleketi...

1985'te dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Onur Tuna aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Onur Tuna’nın memleketi...

İşte başta Onur Tuna olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Onur Tuna bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Onur Tuna’nın memleketi...

TANER ÖLMEZ

Tunceli

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