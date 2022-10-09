5 aylık Fahriye Evcen’in karnı burnunda son hali ortaya çıktı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Sosyal medyayı salladı

Bir kez daha baba olacak olan Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim"