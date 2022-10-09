5 aylık Fahriye Evcen’in karnı burnunda son hali ortaya çıktı! Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşine bakın! Sosyal medyayı salladı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Çalıkuşu'nun setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Fahriye Evcen'le 2017 yılında nikah masasına oturdu. 2019'da oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ikiliden, geçen aylarda da güzel haber geldi. Fahriye Evcen'in ikinci kez hamile olduğu öğrenildi. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Evcen'in karnı burnunda son hali de ortaya çıktı. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da da oğulları Burak Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Bir kez daha baba olacak olan Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim"
"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"
Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" dedi.