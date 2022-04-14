Demet Akalın Jennifer Lopez'in kopyası oldu! "Filtre var diyenin alnını karışlarım" diyen Demet'i görenler: "Keşke gerçek olsa"
Demet Akalın, Jennifer Lopez'in kopyası oldu! "Filtre var diyenin alnını karışlarım" diyen Demet'i görenler, "Keşke gerçek olsa" , "Nice güzel filtrelere" , "Makyaj ve filtre hilesi" ,"Seren Serengil filtreli Jennifer Lopez" şeklinde yorumlarda bulundu. 49 yaşındaki Demet Akalın'ın makyajsız hali ise merak konusu oldu. İşte JLo'ya benzetilen Demet Akalın'ın çok konuşulan hali...
14.04.2022 12:16 - Son Güncelleme: 14.04.2022 12:23
"DEMET LOPEZ"
Demet Akalın Jennifer Lopez'in kopyası oldu! "Filtre var diyenin alnını karışlarım" diyen Demet'i görenler, "Keşke gerçek olsa" "Demet Lopez" şeklinde yorumlar yaptı.
Makyajlı hali ile Jennifer Lopez'e benzetilen Demet'in Seren Serengil filtresi uyguladığına yönelik yorumlar da yapıldı sosyal medyada.
JLo'ya benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın'ın makyajsız hali ise merak konusu oldu.
İşte başta Jennifer Lopez ile Demet Akalın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajssız halleri...