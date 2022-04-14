Survivor Barış Murat Yağcı'ın annesi çıldırdı! Acun Ilıcalı'nın sağ koluna uluorta verdi veriştirdi 'saygısızlık...'
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdilerde Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir üçlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusu. Tabi ki o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı'nın güncel sevgilisi Ogeday Girişken. Uzun bir süredir sakatlıklarla da uğraşan ve bu konu hakkında olumsuz pek çok yorum alan Barış Murat Yağcı'yı savunmak annesine düştü. İşte Arzu Ernak'ın o paylaşımı.
14.04.2022 11:42 - Son Güncelleme: 14.04.2022 11:43
Pek çok defa eleme potasına giren ve elenmeyen Barış Murat Yağcı'yı, Panorama sunucularından Furkan Dede eleştirdi.