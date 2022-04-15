Bu Tarz Benim'in minnoş Aycan'ının son halini görenler inanamıyor! Aycan Demirci son haliyle bambaşka biri
Bir dönem ekranlarda moda programı furyası esiyordu. Hem şöhret olmak hem de tarzlarını kanıtlamak isteyen genç kadınların yer aldığı programlardan geçilmiyordu ortalık. Onlardan ilki de Bu Tarz Benim'di. Rahmetli Nur Yerlitaş, Uğurken Erez, Ivana Sert ve Kemal Doğulu'nun jüriliği yaptığı yarışma programının en çok konuşulan isimlerinden biri de Aycan Demirci'ydi. Aycan Demirci'nin sonrasında da ekrandaki yarışma macerası tüm hızıyla devam etti. Şimdilerde ekranlardan uzak olan Aycan Demirci'nin sosyal medyada son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.
15.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 15.04.2022 08:59
Aycan Demirci, Bu Tarz Benim, Boxun Yıldızları ve Gardırop Savaşları gibi yarışmaları katılmasının ardından adını duyurdu. Aycan Demirci'nin değişimini görenler gözlerine inanamadı. Demirci'nin son hali sosyal medyada gündem oldu.
İlk olarak Bu Tarz Benim ardından Gardırop Savaşları ve son olarak Boxun Yıldızları yarışmasına katılmıştı Aycan Demirci.
1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aycan Demirci, Gardırop Savaşları'nın birinci ve ikinci sezonunda yer almıştı.
''Alışveriş için ayda 13 bin lira harcadığım dönemler oluyor'' açıklamasıyla şaşkına çeviren Aycan Demirci, yarışmada girdiği polemiklerle de akıllarda kaldı.