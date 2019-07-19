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Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner, o ünlü oyuncuyla akraba çıktı... Miray Daner kimdir?

Vatanım Sensin'de oynadığı Hilal karakteriyle bütün dikkatlerini üzerine çeken Miray Daner, Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner'in hayatı da merak konusu oluyor. 'Miray Daner kaç yaşında?', 'Miray Daner'in sevgili kim?' gibi sorularına cevap arayan hayranları, Miray Daner'in akraba çıktığı ismi öğrenince şok geçirdi. İşte diğer ünlüler ve akrabaları...

19.07.2019 00:19 - Son Güncelleme: 19.07.2019 01:22
Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner, Çıkur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile akraba çıktı... Miray Daner kimdir?

Miray Daner'in akraba çıktığı ismi öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte diğer ünlüler ve akrabaları.

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner, Çıkur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile akraba çıktı... Miray Daner kimdir?

Hande Erçel son dönemin en popüler kadın oyuncularının başında geliyor. Gerek yer aldığı projeler, gerek şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı çalkantılı aşkla adından söz ettiriyor.

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner, Çıkur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile akraba çıktı... Miray Daner kimdir?

Hande Erçel'in en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Hande Erçel'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner, Çıkur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile akraba çıktı... Miray Daner kimdir?

İŞTE HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bir sosyal medya fenomeni.

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner, Çıkur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile akraba çıktı... Miray Daner kimdir?

Gamze Erçel'in 600 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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