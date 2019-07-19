Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner, o ünlü oyuncuyla akraba çıktı... Miray Daner kimdir?

Vatanım Sensin'de oynadığı Hilal karakteriyle bütün dikkatlerini üzerine çeken Miray Daner, Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner'in hayatı da merak konusu oluyor. 'Miray Daner kaç yaşında?', 'Miray Daner'in sevgili kim?' gibi sorularına cevap arayan hayranları, Miray Daner'in akraba çıktığı ismi öğrenince şok geçirdi. İşte diğer ünlüler ve akrabaları...

19.07.2019 00:19 - Son Güncelleme: 19.07.2019 01:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





