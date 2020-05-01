'Demek sen de doğal değilsin' Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor!
Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı. Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya'nın estetikli olduğunu öğrenenler şoke oldu. Serenay Sarıkaya, İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Son olarak sevgilisi Cem Yılmaz'ı annesi Ümran Seyhan ile ayaküstü tanıştıran Serenay Sarıkaya, hayranlarının yakın merceğinde! Cem ve Serenay hakkında bilgi araştıran sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın eski fotoğraflarıyla şoke oldu. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın estetik harikası olduğu ortaya çıktı. İşte hayranlarına 'Demek sen de doğal değilsin' dedirten Serenay Sarıkaya... Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de doğdu. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.
İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.