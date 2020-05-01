'Demek sen de doğal değilsin' Serenay Sarıkaya'yı görenler tanımakta güçlük çekiyor!

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Son olarak sevgilisi Cem Yılmaz'ı annesi Ümran Seyhan ile ayaküstü tanıştıran Serenay Sarıkaya, hayranlarının yakın merceğinde! Cem ve Serenay hakkında bilgi araştıran sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın eski fotoğraflarıyla şoke oldu. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın estetik harikası olduğu ortaya çıktı. İşte hayranlarına 'Demek sen de doğal değilsin' dedirten Serenay Sarıkaya... Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de doğdu. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.