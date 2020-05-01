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Sefirin Kızı setinde aşk yaşandı! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek aşkı dizideki rol arkadaşında buldu. Adı daha önce Cansu Dere, Tuvana Türkay ve Bestemsu Özdemir'le anılan ünlü oyuncu, meslektaşı Tülin Yazkan'la ilişki yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı. Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan'lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.

01.05.2020 18:35 - Son Güncelleme: 01.05.2020 18:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





