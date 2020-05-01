RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı setinde aşk yaşandı! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek aşkı dizideki rol arkadaşında buldu. Adı daha önce Cansu Dere, Tuvana Türkay ve Bestemsu Özdemir'le anılan ünlü oyuncu, meslektaşı Tülin Yazkan'la ilişki yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı. Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan'lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.

01.05.2020 18:35 - Son Güncelleme: 01.05.2020 18:35
Sefirin Kızı setinde aşk yaşandı! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek aşkı aynı dizideki rol arkadaşında buldu. Sefirin Kızı dizisinde başlayan aşkı Engin Akyürek hayranları ortaya çıkardı. Sefirin Kızı dizisinde at binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken, dediğim dedik bir adamı canlandıran Engin Akyürek'in, dizideki eşi Menekşe karakterine hayat veren genç oyuncu ile sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi...

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Sefirin Kızı setinde aşk yaşandı! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

Sefir'in Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek 12 Ekim 1981 yılında Ankara'da doğdu. Terazi burcu ve 38 yaşında…

Sefirin Kızı setinde aşk yaşandı! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

İlk olarak Yabancı Damat dizisinde izlediğimiz Engin Akyürek; daha sonra Karayılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Para Aşk ve Ölene Kadar dizilerinde yer aldı.

Sefirin Kızı setinde aşk yaşandı! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

İlk olarak Kader adlı filmde Cevat karakterine hayat veren Engin Akyürek, daha sonra Bir Küçük Eylül Meselesi'nde Tekin karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz yıl kendisini Çocuklar Sana Emanet adlı Çağan Irmak filminde izledik. Son olarak Bergüzar Korel'le başrollerini paylaştığı "Bir Aşk İki Hayat" adlı filmde rol aldı.

Sefirin Kızı setinde aşk yaşandı! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

Engin Akyürek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Oyunculuğa geçişi ise Türkiye'nin Yıldızları programında birinci olduktan sonra gerçekleşiyor.

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