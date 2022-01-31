Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı ile öpüşürken yakalanmıştı... Baba Eren Talu küplere bindi!
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı ile öpüşürken yakalanmıştı... Baba Eren Talu küplere bindi! Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberinin yankıları sürüyor... Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdı. Ünlü mimar, magazin gündemine sık sık gelmeye başlayan Derin'e 'Dikkatli ol' uyarısı yaptı.
31.01.2022 10:20
- Son Güncelleme: 31.01.2022 10:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı ile öpüşürken yakalanmıştı... Baba Eren Talu küplere bindi!
Oyuncu Dilara Aksüyek ile iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarının doğum gününe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, haklarında ortaya atılan 'aşk' iddialarına, Sabancı, "Arkadaşız, aramızda aşk yok" demişti.
Son günlerde adı oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan Hakan Sabancı ters köşe yaptı. Hakan Sabancı'nın adı şimdi de Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'yla anılıyor.
Derin Talu ile yakalanan Hakan Sabancı'nın haberinin gündeme düşmesiyle sosyal medyada, "Aman 'escort' Aygün duymasın" yorumları yapıldı.