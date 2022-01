Barış Manço'nun sırrını oğlu açıkladı yıllar yanlış bilmişiz meğer... Onsuz tam 23 yıl geçti eşi Lale Manço Ahıskalı gerçekleri anlattı...

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde çok özel açıklamalar yaptı. "Kendimi çok şanslı görüyorum onunla evlendiğim için, Barış benim okulumdu" diyen Manço, ünlü sanatçıyı çok özlediğini, adının geçmediği bir gününün bile olmadığını söyledi. Barış Manço'nun ülkesini çok seven biri olduğunu belirten Lale Manço Ahıskalı, "O evrensel bir sanatçıydı ama Türkiye'yi de gittiği her yerde yanında götürürdü, yurt dışında verdiği her konserde, yabancı televizyon söyleşilerinde Türkiye'yi anlatırdı" dedi.