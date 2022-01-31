Barış Manço'nun sırrını oğlu açıkladı yıllar yanlış bilmişiz meğer... Onsuz tam 23 yıl geçti eşi Lale Manço Ahıskalı gerçekleri anlattı...

Ölümünün ardından 23 yıl geçti... Neler söylemek istersiniz?

Kendimi çok şanslı görüyorum onunla evlendiğim için. Barış benim okulumdu. Onunla çok eğlenirdik, gülerdik. Onu çok özlüyoruz. Barış'ın adının geçmediği bir günümüz bile yok. O hep yanımızda bizim. Barış'ı Türk halkı da unutmadı. Okullarda adı kitaplara geçmiş bir sanatçı. Aradan yıllar geçti ama küçücük çocuklar bile hâlâ onun şarkılarını söylüyor. Bunu görmek ailesi olarak bizi çok mutlu ediyor. Barış'ı aniden kaybettik, onunla geçirecek daha çok yıllarımız olduğunu düşünmüştüm. Barış'ın hep uzun yaşayacağını düşünürdüm. Çocuklarının ona en ihtiyacı olduğu dönemde aramızdan ayrıldı Barış... Ben güçlü durmak zorundaydım her şeye rağmen... Zorluklar insanı daha da dirayetli kılıyormuş, bunu yaşayarak öğrendim. Onun bu gidişi bende çok ciddi bir travma yarattı. Bir süre depresyona girdim.