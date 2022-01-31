Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: "Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı"
Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi. Son dönemde oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadığı ileri sürülen Hande Doğandemir, "Muhteşem Yüzyıl"daki rolü nedeniyle ünlü rap'çi Cardi B'nin kendisine kafayı taktığını ve Twitter'da linç kampanyası başlattığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.
31.01.2022 10:58
- Son Güncelleme: 31.01.2022 11:00
"KAFAYI BANA TAKTI TWITTER'DA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTI"
Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi.
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Doğandemir'e, "Game of Thrones" dizisinin sosyal medya hesabından kendisine yönelik yapılan paylaşım hatırlatıldı.
Bir dönem "Muhteşem Yüzyıl"da oynayan Doğandemir, dünyaca ünlü rap'çi Cardi B'nin kendisine nasıl kafayı taktığını da anlattı.
"HAYIRDIR"
Cardi B'nin kendisi için Twitter'da linç kampanyası başlattığını söyleyen Hande Doğandemir, ünlü şarkıcının kendisini Twitter'da sıkıştırdığını söyledi.