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Haberler Magazin Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: "Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı"

Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: "Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı"

Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi. Son dönemde oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadığı ileri sürülen Hande Doğandemir, "Muhteşem Yüzyıl"daki rolü nedeniyle ünlü rap'çi Cardi B'nin kendisine kafayı taktığını ve Twitter'da linç kampanyası başlattığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

31.01.2022 10:58 - Son Güncelleme: 31.01.2022 11:00
Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı

"KAFAYI BANA TAKTI TWITTER'DA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTI"

Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi.

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Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Doğandemir'e, "Game of Thrones" dizisinin sosyal medya hesabından kendisine yönelik yapılan paylaşım hatırlatıldı.

Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı

"Rol geliyor diye sevindin mi?" sorusu yöneltildi. Oyuncu, şöyle yanıt verdi: "Ortalığı karıştıracak bir rol girecekse o benimdir dedim."

Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı

Bir dönem "Muhteşem Yüzyıl"da oynayan Doğandemir, dünyaca ünlü rap'çi Cardi B'nin kendisine nasıl kafayı taktığını da anlattı.

Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı

"HAYIRDIR"

Cardi B'nin kendisi için Twitter'da linç kampanyası başlattığını söyleyen Hande Doğandemir, ünlü şarkıcının kendisini Twitter'da sıkıştırdığını söyledi.

Hande Doğandemir Cardi B itirafıyla şaşkına çevirdi: Kafayı bana taktı, Twitter’da linç kampanyası başlattı

"Cardi B, 'Muhteşem Yüzyıl' hastası çıktı. Kösem'i ortadan kaldıran Turhan Sultan'ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter'da. 'Allah belanı versin' falan demiş. Ben de 'Hayırdır Cardi'ciğim, n'oluyor ya' dedim."

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