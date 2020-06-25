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Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 27 yaşındaki güzel oyuncu....

Kısa süre sonra izleyici karşısına çıkacak olan Çatı Kapı Aşk dizisi şimdiden merak ediliyor. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın başrolünde yer aldığı dizinin setini Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün ziyaret etmesinin ardından merak daha çok arttı. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yasemin karakterine hayat verecek olan Nilay Deniz. 27 yaşında güzel oyuncunun özel hayatı çok araştırılmaya başladı bile. Nilay Deniz'in eşini görenler de şaştı. Nilay Deniz'in eşi bakın kimmiş. İşte başta Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

25.06.2020 15:06 - Son Güncelleme: 25.06.2020 15:06
Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 27 yaşındaki güzel oyuncu....

3 Mayıs 1993 doğumlu güzel oyuncu Nilay Deniz bir süredir ekranlardan uzaktı. Yeniden bir yaz dizisi ile ekranara dönecek olan oyuncunun özel hayatı yakından merak ediliyor.

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Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 27 yaşındaki güzel oyuncu....

Nilay Deniz ile görüntü yönetmeni Erçin Karabulut, 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. İşte başta Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 27 yaşındaki güzel oyuncu....

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 27 yaşındaki güzel oyuncu....
Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz'in eşi bakın kim çıktı! 27 yaşındaki güzel oyuncu....
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