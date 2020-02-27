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Defne Samyeli şok üstüne şok yaşıyor! Samyeli'ye Cem Yılmaz'dan bir darbe daha

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinden en çok yaralanan kişi Defne Samyeli oldu. Geçtiğimiz günlerde aldatıldığını kabul eden cümleler kulanana Defne Samyeli'ye, Cem'den bir darbe daha geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Samyeli, muhabirlerden Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkardığını öğrendi. Duydukları karşısında şoke olan Defne Samyeli ne diyeceğini bilemedi.

27.02.2020 14:09 - Son Güncelleme: 27.02.2020 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





