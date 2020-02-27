Survivor 2020'den elenen Tuğba Melis Türk meğer göründüğü gibi değilmiş! Gerçek bakın nasılmış...

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?



Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. ... Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.