Survivor 2020'den elenen Tuğba Melis Türk meğer göründüğü gibi değilmiş! Gerçek bakın nasılmış...
Survivor 2020'nin en kötü yarışmacısı ünvanına sahip olan Tuğba Melis Türk, 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımına dahil olan 29 yaşındaki Tuğba Melis, özellikle sosyal medyada alay konusu oldu. Survivor 2020'nin en güçsüz yarışmacısı olarak adlandırılan Melis, daha fazla yarışmada kalamadı. Eleme adayları arasında olan Derya ve Mert arasında seçilen ve Survivor 2020'ye veda eden isim olan Tuğba Melis Türk'ün boyu merak konusu oldu. Survivor 2020'de her ne kadar yeterli performans gösteremese de boyundan dolayı aslında avantajlı olduğu her daim konuşulan Tuğba Melis Türk'ün boyu bakın kaç cm...
27.02.2020 14:53
- Son Güncelleme: 27.02.2020 14:53
TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?
Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. ... Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.
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