Defne Samyeli mayosuyla -25 dereceye meydan okudu! 'Ne yapıyorsunuz Defne Hanım'
Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığını geçtiğimiz günlerde, "Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum." sözleriyle kabullenmişti. Cem Yılmaz'la yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından albüm çalışmalarını hız veren Defne Samyeli, ilginç bir çekim için objektif karşısına geçti. Bir magazin dergisinin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi. -25 dereceye meydan okuyan 47 yaşındaki Defne Samyeli, boyu ve yaşına rağmen görünen fit vücuduyla dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin boyu ve çok konuşulan o pozlar...
26.02.2020 14:50
- Son Güncelleme: 26.02.2020 15:29
Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın birlikteliğini basından öğrendiğini belirten Defne Samyeli, aldatıldığını,"Ben görememişim." sözleriyle kabul etti. 47 yaşındaki güzel oyuncu aynı zamanda eski spiker Defne Samyeli, bir derginin yeni sayısı için kapak çekimindeydi. İşte Palandöken'de gerçekleştirilen çekimde çok konuşulan karaler...
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