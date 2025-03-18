Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Defne Joy Foster, 2011 yılında trajik bir şekilde hayata veda etmişti. O dönem henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, babası ve üvey annesiyle büyüdü. Şimdi 15 yaşına gelen Can'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU CAN KILIÇ SOLMAZ 15 YAŞINDA!
Türk televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisinde Eda karakterine hayat veren Defne Joy Foster, 2011 yılında henüz 35 yaşındayken ani bir astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Sevenlerini yasa boğan bu acı kaybın ardından geride, henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz kalmıştı. Şimdi ise Defne Joy Foster'ın oğlu 15 yaşına geldi ve son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.
BABASININ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Defne Joy Foster'ın vefatından sonra oğlu Can, babası İlker Yasin Solmaz ve üvey annesi Beyza Dankal ile büyüdü. Geçtiğimiz günlerde İlker Yasin Solmaz, sosyal medya hesabından Can'ın güncel halini paylaştı.
Paylaşılan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Can'ın annesine olan benzerliği takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Can'ı görenler, "Annesinin kopyası", "Genç bir delikanlı olmuş", "Çok mutlu olsun" gibi yorumlarla genç çocuğa destek verdi. Birçok kullanıcı ise Defne Joy Foster'ı bir kez daha anarak, onun ne kadar özel bir insan olduğunu vurguladı.
İşte o fotoğraf...
BABASI YENİ BİR HAYAT KURDU
Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, eşinin vefatından bir süre sonra anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlenerek yeni bir hayat kurdu. Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlar, aile içindeki sevgi dolu atmosferi gözler önüne serdi.
Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi