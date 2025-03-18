Defne Joy Foster’ın oğlu şimdi 15 yaşında! Son hali görenleri şaşırttı

Can'ı görenler, "Annesinin kopyası", "Genç bir delikanlı olmuş", "Çok mutlu olsun" gibi yorumlarla genç çocuğa destek verdi. Birçok kullanıcı ise Defne Joy Foster'ı bir kez daha anarak, onun ne kadar özel bir insan olduğunu vurguladı.