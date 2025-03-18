Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adlarında ikiz kızları olduğu seneler sonra ortaya çıkmıştı.
Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olay sonrası Duygu Nebioğlu anlattıklarıyla dikkat çekmişti.
Duygu Nebioğlu geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda annesine seslenmişti. Nebioğlu, "Anneme bir şey söylemek istiyorum. Her şeyi öğrendim. Ah Metin Ah..." demişti.
Daha sonra annesinin fotoğrafını paylaşan Nebioğlu, "Dün gece rüyamda gördüm seni. Yaşadıkların için, sana yapılanlar için çok üzgünüm. Sana aylardır attıkları iftira ortaya çıkıyor artık. Gülümse sadece" yazmıştı.
SÜRPRİZ PAYLAŞIM!
Nebioğlu aylar sonra babası Metin Akpınar ile fotoğraf paylaştı. Fotoğraf bir anda magazin dünyasının gündemine oturdu.
Paylaşımın ardından "Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu barıştı mı?" sorusu akıllara geldi. Bir magazin programına açıklamada bulunan Nebioğlu ise akıllardaki soru işaretini giderdi.
"BABAMLA BARIŞMADIK"
Gel Konuşalım ekibi Duygu Nebioğlu ile konuştu. Fotoğrafı neden paylaştığını açıklayan Nebioğlu, "Babamla barışmadık, 2020'de fotoğraf çekilmiştik. Babamla ilgili barışma duygum yok.
Son 1 yıldır yaşadığım sıkıntılarımın bitmesine az kaldı. O zaman daha çok anlatacağım hislerim ve durumlarım olacak.
Affetmek ve barışma duyguları bana ait değil. Benim için öyle bir duygu yok, gerçekleri öğrenmek istiyorum sadece"