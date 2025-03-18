Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Paylaşımın ardından "Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu barıştı mı?" sorusu akıllara geldi. Bir magazin programına açıklamada bulunan Nebioğlu ise akıllardaki soru işaretini giderdi.

"BABAMLA BARIŞMADIK" Gel Konuşalım ekibi Duygu Nebioğlu ile konuştu. Fotoğrafı neden paylaştığını açıklayan Nebioğlu, "Babamla barışmadık, 2020'de fotoğraf çekilmiştik. Babamla ilgili barışma duygum yok.

Son 1 yıldır yaşadığım sıkıntılarımın bitmesine az kaldı. O zaman daha çok anlatacağım hislerim ve durumlarım olacak.