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Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından "Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu barıştı mı?" sorusu akıllara geldi. Bir magazin programına açıklamada bulunan Nebioğlu ise akıllardaki soru işaretini giderdi.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 15:48 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 15:48
Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adlarında ikiz kızları olduğu seneler sonra ortaya çıkmıştı.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olay sonrası Duygu Nebioğlu anlattıklarıyla dikkat çekmişti.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Duygu Nebioğlu geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda annesine seslenmişti. Nebioğlu, "Anneme bir şey söylemek istiyorum. Her şeyi öğrendim. Ah Metin Ah..." demişti.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Daha sonra annesinin fotoğrafını paylaşan Nebioğlu, "Dün gece rüyamda gördüm seni. Yaşadıkların için, sana yapılanlar için çok üzgünüm. Sana aylardır attıkları iftira ortaya çıkıyor artık. Gülümse sadece" yazmıştı.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

SÜRPRİZ PAYLAŞIM!

Nebioğlu aylar sonra babası Metin Akpınar ile fotoğraf paylaştı. Fotoğraf bir anda magazin dünyasının gündemine oturdu.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Paylaşımın ardından "Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu barıştı mı?" sorusu akıllara geldi. Bir magazin programına açıklamada bulunan Nebioğlu ise akıllardaki soru işaretini giderdi.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

"BABAMLA BARIŞMADIK"

Gel Konuşalım ekibi Duygu Nebioğlu ile konuştu. Fotoğrafı neden paylaştığını açıklayan Nebioğlu, "Babamla barışmadık, 2020'de fotoğraf çekilmiştik. Babamla ilgili barışma duygum yok.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Son 1 yıldır yaşadığım sıkıntılarımın bitmesine az kaldı. O zaman daha çok anlatacağım hislerim ve durumlarım olacak.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’dan sürpriz paylaşım! Baba-kız barıştı mı? Açıklama geldi

Affetmek ve barışma duyguları bana ait değil. Benim için öyle bir duygu yok, gerçekleri öğrenmek istiyorum sadece"