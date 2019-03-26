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Dedikodu kazanı çalkalanıyor: Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın yanına taşındı

Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Yaşanan bu olaydan kısa bir süre sonra ünlü şef Hazer Amani ile aynı aracın içinde samimi bir şekilde görüntülenmiş ve ikili bu görüntüler hakkında "Bu bir aşk değil, iş görüşmesi." şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bir kanalda yayınlanan magazin programında ise ikili hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. İddialar; Hazer Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti yönünde. Hazer Amani kimdir? İşte detaylar...

26.03.2019 11:21 - Son Güncelleme: 26.03.2019 11:38
Dedikodu kazanı çalkalanıyor: Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın yanına taşındı

HAZER AMANİ EŞİNDEN BOŞANIP SILA'NIN YANINA YERLEŞTİ!

Ahmet Kural olayından kısa bir süre sonra bir aracın içerisinde ünlü şef Hazer Amani ile samimi bir şekilde görüntülenen Sıla hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Dedikodu kazanı çalkalanıyor: Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın yanına taşındı

Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, bir aracın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Görüntüler ikili tarafından 'Bu bir aşk değil, iş görüşmesi' şeklinde yorumlanmış ve olayın üzeri kapatılmaya çalışılmıştı.

Dedikodu kazanı çalkalanıyor: Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın yanına taşındı

Bu olaydan sadece birkaç ay sonra sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dedikodu kazanı çalkalanıyor: Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın yanına taşındı

Hazer Amani geçtiğimiz günlerde Silivri'de beş yıllık eşinden boşandı ve ardından Ocak ayında birlikte görüntülendiği Sıla'nın evine yerleştiği iddia edildi.

Dedikodu kazanı çalkalanıyor: Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın yanına taşındı

Bir kanalda yayınlanan magazin programında gündeme getirilen iddiaların ardından konunun taraflarının ne gibi bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

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