Sıla Hazer Amani ile Beşiktaş'ta sarmaş dolaş görüntülendi! Hazer Amani kimdir?

Sıla önceki akşam adını bir kanalda yayınlanan yemek programıyla duyuran Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş'ta görüntülendi. Evli olan Hazer Amani ile şarkıcı Sıla'nın aracın içindeki sarmaş dolaş halleri dikkatlerden kaçmadı. İkili birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gitti. Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia eden Sıla'nın yanındaki Hazer Amani kimdir?

17 Ocak 2019 Perşembe, 09:07:31 Güncelleme: 10:07:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





