Sıla Hazer Amani ile Beşiktaş'ta sarmaş dolaş görüntülendi! Hazer Amani kimdir?
Sıla önceki akşam adını bir kanalda yayınlanan yemek programıyla duyuran Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş'ta görüntülendi. Evli olan Hazer Amani ile şarkıcı Sıla'nın aracın içindeki sarmaş dolaş halleri dikkatlerden kaçmadı. İkili birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gitti. Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia eden Sıla'nın yanındaki Hazer Amani kimdir?
17 Ocak 2019 Perşembe, 09:07:31
Güncelleme: 10:07:02
SILA İLE HAZER AMANİ SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI
Şarkıcı Sıla önceki akşam adını bir kalanda yayınlanan yemek programında duyuran Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş'ta görüntülendi.
FLAŞLARA ALDIRMADILAR
Otomobilin içindeki sarmaş dolaş halleri dikkat çeken Sıla ve Hazer Armani patlayan flaşlara aldırmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gitti.
Ayakta durmakta zorluk çeken Sıla'ya sitenin güvenliği ve Hazar Armani destek olurken ünlü şefin parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.
HAZER AMANİ KİMDİR?
Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.
Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.