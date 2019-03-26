Aşkın ömrü 3 ay sürdü! Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Sokullu ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Sokullu çiftinden kısa sürede ayrılık haberi geldi. Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Birkan Sokullu ile Ocak ayında görüşmeye başlamıştı. Birkan Sokullu'nun Dilan Çiçek Deniz'in babasıyla tanıştığı, hatta bu beraberliğin evlilik yolunda ilerlediği konuşuluyordu. Ancak Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Sokullu aşkı 3 ay sürdü.

26.03.2019 10:46 - Son Güncelleme: 26.03.2019 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





