Damla Ersubaşı iki kez boşandığı eski eşine sözleri şoke etti! Sihirli Annem’in Tuğçesi’ydi! Önce yanağını sıktı sonra ’Sevgilin kızmasın’...

Sihirli annem dizisi ile büyük bir üne kavuşan Damla Ersubaşı aradan yıllar geçmesine rağmen sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ersubaşı ihanet ve şiddet iddiasıyla Mustafa Can Keser ile boşanmasının ardından tekrar bir araya gelmesi büyük tepki çekmişti. İkinci kez boşanan Ersubaşı'nın son paylaşımı ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.