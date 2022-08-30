Küçük Gelin'in son haline bakın o şimdi 20 yaşında! 13 yaşındaki Zehra’nın dramını canlandırmıştı görenler: "İnci gibi parlıyorsun"
Küçük Gelin'in son haline bakın o şimdi 20 yaşında! 13 yaşındaki Zehra'nın dramını canlandırmıştı, Çağla Şimşek'in son halini görenler, "İnci gibi parlıyorsun" , "Bu nasıl bir güzellik" yorumları yapıyor. 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle dillerde... Yıllar sonra Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek son haliyle sosyal medya gündeminde.
30.08.2022 17:30 - Son Güncelleme: 30.08.2022 17:30
"İNCİ GİBİ PARLIYORSUN"
Küçük Gelin'in son haline bakın o şimdi 20 yaşında! 13 yaşındaki Zehra'nın dramını canlandırmıştı, Çağla Şimşek'i görenler, "İnci gibi parlıyorsun" diyor.
İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in son halini gören hayran kalıyor.