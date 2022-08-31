Avşar kızı siyah bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı! 58’lik Hülya’dan gece yarısı havuz keyfi! Paylaşımını izlemeye doyamadılar! ’Balık gibi...’

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. Avşar müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller,altı albüm ve bir single ile hayatına devam etti.

2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı. Günaydın'da köşe yazarlığı yapan Avşar, sonralarda Show TV'de Hülya Avşar Show'u yaptı.

Avşar, ilk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. İkinci evliliğini ise Kaya Çilingiroğlu ile yaptı ve 1998 yılında Zehra adında bir kız çocuğu oldu. 2005 yılında ikinci eşinden boşanmıştır. Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanserden hayata gözlerini yummuştur.