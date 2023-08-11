CZN Burak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı bir deri bir kemik kaldı! Babası tarafından dolandırıldığı iddia edilen Burak Özdemir...

CZN Burak , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti.

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Oğlunun bu günlere kendisinin sayesinde geldiğini söyleyen baba, "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" demişti.