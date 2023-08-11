CZN Burak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı bir deri bir kemik kaldı! Babası tarafından dolandırıldığı iddia edilen Burak Özdemir...

CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in son halini görenler inanamıyor... Deprem bölgesine yaptığı yardımlar ardından babası tarafından dolandırıldığı haberleriyle sık sık magazin gündemien gelen CZN Burak bir deri bir kemik kaldı. Oldukça zayıfladığı görülen Burak Özdemir'in son hali sevenlerini endişelendiren cinsten. İşte detaylar...
CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti.
Bunun üzerine açıklama yapan baba İsmail Özdemir ise hakkındaki iddiaları reddettmişti.
Oğlunun bu günlere kendisinin sayesinde geldiğini söyleyen baba, "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" demişti.