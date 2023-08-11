Başrolünü Kemal Sunal ile paylaştığı Tarzan Rıfkı filminde canlandırdığı Melahat karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu Yasemin Allen'in de annesi olan Yıldızoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Suna Yıldızoğlu hangi Yeşilçam yıldızıyla 2 yıl evli kalmış...
Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tarzan Rıfkı ile Gol Kralı filmleriyle hafızalara kazındı.
Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun, özel hayatı da merak konusu oldu.
Dudley Allen ile yaptığı evlilikten Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki evladı olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.