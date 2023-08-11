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2 yıl evli kalmışlar! Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer...

Başrolünü Kemal Sunal ile paylaştığı Tarzan Rıfkı filminde canlandırdığı Melahat karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu Yasemin Allen'in de annesi olan Yıldızoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Suna Yıldızoğlu hangi Yeşilçam yıldızıyla 2 yıl evli kalmış...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 13:55 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 13:58
2 yıl evli kalmışlar! Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer... 1

Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tarzan Rıfkı ile Gol Kralı filmleriyle hafızalara kazındı.

2 yıl evli kalmışlar! Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer... 2

Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun, özel hayatı da merak konusu oldu.

2 yıl evli kalmışlar! Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer... 3

Dudley Allen ile yaptığı evlilikten Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki evladı olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

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