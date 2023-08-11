2 yıl evli kalmışlar! Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer...

Başrolünü Kemal Sunal ile paylaştığı Tarzan Rıfkı filminde canlandırdığı Melahat karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu Yasemin Allen'in de annesi olan Yıldızoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Suna Yıldızoğlu hangi Yeşilçam yıldızıyla 2 yıl evli kalmış...