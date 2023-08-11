Işıl Yücesoy’dan nostaljik paylaşım! Gençliğini görenin nutku tutuldu! “Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar...”

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve ilk 45'liğini 1975 yılında çıkaran Işıl Yücesoy, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Yücesoy, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı yıllar öncesine ait bir kareyle nostalji yaptı. Usta oyuncu, gençlik fotoğrafıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Işıl Yücesoy'un gençlik hali...
Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle izleyici karşısına çıkan Işıl Yücesoy, yayınladığı son pozla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı yıllar öncesine ait bir kareyle nostalji yaptı.
77 yaşındaki sanatçı, siyah beyaz gençlik fotoğrafına, "Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar. Bursa Devlet Tiyatrosu kulisi" mesajını yazdı.