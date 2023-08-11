Işıl Yücesoy’dan nostaljik paylaşım! Gençliğini görenin nutku tutuldu! “Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar...”

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve ilk 45'liğini 1975 yılında çıkaran Işıl Yücesoy, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Yücesoy, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı yıllar öncesine ait bir kareyle nostalji yaptı. Usta oyuncu, gençlik fotoğrafıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Işıl Yücesoy'un gençlik hali...