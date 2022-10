Meğer sosyal medyanın gözdesiymiş... Demet Özdemir'le cinsel ilişki sahnesi olay olmuştu! Dünyayla Benim Aramda'nın Kenan'ı Metin Akdülger'in sevgilisi bakın kim!

Son zamanlarda 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle adından söz ettiren Metin Akdülger'in özel hayatı hakkkında araştırmalar hız kazandı. Metin Akdülger'in Demet Özdemir'le birlikte son bölümde yer alan yatak sahnesi sosyal medyada oldukça gündem oldu. Dizide Demet, sağlıklı yaşam koçu olarak hayatına giren Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterle yakınlaşmaya başlayınca tüm ipler kopuyor ve ardından cinsel ilişki sahnesi geliyor... Demet Özdemir ile yer aldığı sahnesiyle gündem olan Metin Akdülger'in sevgilisi de onun kadar ünlü biri çıktı. İşte Metin Akdülger ve sevgilisi hakkında detaylar...