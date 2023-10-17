CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in son hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Zayıfladıkça bambaşka birine dönüşen Burak bu kez...

CZN Burak adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in son hali geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deprem bölgesine yaptığı yardımlar ardından babası tarafından dolandırıldığı haberleriyle sık sık magazin gündemien gelen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Zayıflamasıyla çok konuşulan Özdemir bu kez saçlarını kazıttı.
Verdiği kilolarla gündem olan daha sonra ise babasıyla yaşadığı kavgayla gündeme gelen fenomen CZN Burak şimdi de son haliyle gündem oldu.
Gülerek çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve İstanbul'da restoranı bulunan CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz aylarda babası tarafından dolandırıldığını belirterek dava açtı.
Bunun üzerine açıklama yapan baba İsmail Özdemir ise hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.