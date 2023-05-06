Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın oğlu Murat'ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı "Yüreğimizde yanımızdaydı"
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan yürek sızlatan paylaşım! Cüneyt Arkın 2022'nin Haziran ayında hayata gözlerini yummuştu... Önceki gün Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat'ın doğum günüydü. Hem Murat Arkın yaptığı paylaşımla hem de Betül Arkın o paylaşıma yaptığı yorumla Cüneyt Arkın'ı andı. Betül Arkın'ın mesajı herkesi duygulandırdı.
06.05.2023 11:15 - Son Güncelleme: 06.05.2023 11:15
Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Betül Arkın'ın o paylaşıma yaptığı yorum ise yürekleri dağladı.
Kara Murat, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam olarak tanıdık onu. Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın'ın 84 yıldır sevgiyle atan kalbi daha fazla dayanamadı ve Arkın 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrıldı.