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Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın oğlu Murat'ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı "Yüreğimizde yanımızdaydı"

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın oğlu Murat'ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı "Yüreğimizde yanımızdaydı"

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan yürek sızlatan paylaşım! Cüneyt Arkın 2022'nin Haziran ayında hayata gözlerini yummuştu... Önceki gün Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat'ın doğum günüydü. Hem Murat Arkın yaptığı paylaşımla hem de Betül Arkın o paylaşıma yaptığı yorumla Cüneyt Arkın'ı andı. Betül Arkın'ın mesajı herkesi duygulandırdı.

06.05.2023 11:15 - Son Güncelleme: 06.05.2023 11:15
Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın oğlu Murat’ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı Yüreğimizde yanımızdaydı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Betül Arkın'ın o paylaşıma yaptığı yorum ise yürekleri dağladı.

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Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın oğlu Murat’ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı Yüreğimizde yanımızdaydı

Kara Murat, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam olarak tanıdık onu. Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın'ın 84 yıldır sevgiyle atan kalbi daha fazla dayanamadı ve Arkın 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrıldı.

Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın oğlu Murat’ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı Yüreğimizde yanımızdaydı

Geride sayısız unutulmaz film, 53 yıllık bir eş, 3 çocuk ve torunlar bıraktı. Her fırsatta ölümden korkmadığını ancak eşi Betül Hanım'dan önce ölmek istediğini belirten usta ismin dileği kabul oldu, sevdiğinin yokluğunu görmeden o sevenlerine veda etti.

Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın oğlu Murat’ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı Yüreğimizde yanımızdaydı

Vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçının eşi Betül Arkın, oğlu Murat'ın doğum gününde eşini andı.

Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın oğlu Murat’ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı Yüreğimizde yanımızdaydı

Oğlunun yaş gününde paylaştığı fotoğrafa kayıtsız kalmayan Betül Arkın'ın mesajı herkesi duygulandırdı.

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