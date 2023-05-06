Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın oğlu Murat'ın paylaşımına kayıtsız kalamadı yorumuyla yürekleri yaktı "Yüreğimizde yanımızdaydı"

Geride sayısız unutulmaz film, 53 yıllık bir eş, 3 çocuk ve torunlar bıraktı. Her fırsatta ölümden korkmadığını ancak eşi Betül Hanım'dan önce ölmek istediğini belirten usta ismin dileği kabul oldu, sevdiğinin yokluğunu görmeden o sevenlerine veda etti.