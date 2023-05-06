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Haberler Magazin Hande Erçel'in son imajını görenler şoke oldu "Bu saç olmamış Hande" Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı'da

Hande Erçel'in son imajını görenler şoke oldu "Bu saç olmamış Hande" Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı'da

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sonrasında karış karış Avrupa'nın pek çok kentini gezmişti ünlü çift. Aşk turunun ardından Hande Erçel önceki gün bir dergiye verdiği pozları paylaştı. Erçel'in imajı pek sevilmedi.

06.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 06.05.2023 10:26
Hande Erçel’in son imajını görenler şoke oldu Bu saç olmamış Hande Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı’da

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

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Hande Erçel’in son imajını görenler şoke oldu Bu saç olmamış Hande Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı’da

Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu. Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Hande Erçel’in son imajını görenler şoke oldu Bu saç olmamış Hande Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı’da

Danimarka'ya da giden çift sonrasında Milano yolunu tutmuştu. Milano'dan sonra Türkiye'ye geri dönen çiçeği burnunda aşıklar son olarak İtalya'daydı.

Hande Erçel’in son imajını görenler şoke oldu Bu saç olmamış Hande Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı’da

Son zamanlarda dünya turuna çıkan ve çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan başarılı oyuncu, tarz değişikliğine gitmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel’in son imajını görenler şoke oldu Bu saç olmamış Hande Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı’da

Güzelliği ile sık sık paylaşılan Hande Erçel, bir markanın yüzü oldu.

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