Hande Erçel'in son imajını görenler şoke oldu "Bu saç olmamış Hande" Verdiği cesur pozlar sonrası gözler sevgilisi Hakan Sabancı'da
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sonrasında karış karış Avrupa'nın pek çok kentini gezmişti ünlü çift. Aşk turunun ardından Hande Erçel önceki gün bir dergiye verdiği pozları paylaştı. Erçel'in imajı pek sevilmedi.
06.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 06.05.2023 10:26