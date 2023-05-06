27 yıllık evlilik bitiyor! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor! Onan resmen açıkladı "Boşanmak isteyen Mehmet"
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdükleri evlilikle ilgili geçtiğimiz günlerde boşanma iddiları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un seçim nedeniyle de boşanmayı yalvar yakar ertelettiği iddialar arasındaydı. Ancak çiftten iddilar sonrası yalanlama gelmişti. İddialarından sonra Arzum Onan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık kararını doğruladı ve bazı açıklamalarda bulundu. En çok dikkat çeken detay ise Onan'ın "Boşanmak isteyen Mehmet" sözleriydi.
Arzum Onan Instagram hesabından yaptığı açıklamayla boşanma iddialarını doğruladı. Açıklamasının satır aralarında ise dikkat çeken bazı detaylar vardı. İşte tüm yaşananlar.
Geçtiğimiz günlerde çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti.
Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı.
Tüm bu iddiaların ardından Arzum Onan'dan bir paylaşım gelmiş, Mehmet Aslantuğ'da altına yorum yapmıştı.
Onan şunları söylemişti:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez"