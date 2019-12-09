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Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi gerek senaryosu gerek oyuncularıyla çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. 23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan Çukur, o günden bugüne her yıl vites attırdı. Dizi hakkında her detay merak edilirken, oyuncuları hakkında da çok özel detaylar sosyal medyada yer alıyor. Onlarda biri de bu. Çukur'un bakın hangi yıldız ismi atv ekranların yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi isimlerin de yer aldığı Ezel dizisinde rol almış. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta o sürpriz isim olmak üzere, ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

09.12.2019 11:37 - Son Güncelleme: 09.12.2019 11:50
Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

2017 tarihinden bu yana ekranlarda olan Çukur dizisinin yıldız isminin Ezel dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

Peki o isim sizce kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

İŞTE BAŞTA O İSİM OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

EBRU GÜNDEŞ

Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

İBRAHİM TATLISES

Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

FATMA GİRİK

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