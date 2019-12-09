Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan boşanma nedenini ilk kez açıkladı: İki keçi gibi inatlaştık...

"TEK PİŞMANLIĞIM BOŞANMA DAVASINI BENİM AÇMIŞ OLMAM"

Ortaç, "Evliliği kurtarmak için mücadele etmediniz mi?" sorusu üzerine "Geçmişte çok mücadele ettik. Onardık, onardık ve bir yerde sona geldik. Ve ayrıldık. 4 ay önce yemek yedik, sarıldık, ayrıldık. Sonra ne gördüm, ne konuştum. Barışma söz konusu değil. Kendisi Avustralya'da, diyaloğumuz sıfır. Ben iyi bir eştim, onunla birlikte olduğum müddetçe ona sadık kaldım. Benim için kadın oydu, başka kimseyi gözüm görmedi.

Hayatımın üçüncü döneminde, yani orta yaşta sevdiğim tek kadın oydu. Gerçekçi biriyim, kabullendim ayrılığı. Çok uğraştım devam etsin diye ama olmayınca olmuyor. Tek pişmanlığım boşanma davasını benim açmış olmam. Ben açmasam, boşanmazdık. Ama aynı evde yürümeyen bir evliliği devam ettirecektik. 9 senenin mutluluğu yok olmuştu" dedi.