RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Çukur'un gözü kara Yamaç'ıydı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Beyazperde de fırtınalar estiren İynemli, 7. Koğuştaki Mucize adlı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez kardeşiyle gündeme geldi. İynemli'nin kendi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kardeşi kimmiş...

20.04.2022 22:48 - Son Güncelleme: 20.04.2022 22:48
Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Aras Bulut İynemli, sanatla iç içe bir ailede büyümesinin de etkisiyle oyunculuğa merak sardı.

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Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan ardından Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Beyazperde de fırtınalar estiren İynemli, 7. Koğuştaki Mucize adlı filmde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez kardeşiyle gündeme geldi. İynemli'nin kendi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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