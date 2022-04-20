RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’le tatile çıktı! En cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu “Beklediğimiz fotoğraflar”

Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’le tatile çıktı! En cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu “Beklediğimiz fotoğraflar”

Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'le tatile çıktı! Ünlü şarkıcı Hadise, evlilik hazırlıkları yaptığı müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'le tatil için Nem York'a gitti. Şehrin sokaklarını adım adım gezen ikiliden Hadise, tatilde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Cesaretini konuşturarak en cesur haliyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan şarkıcı, ortalığı salladı. Paylaşımı gören Hadise hayranları "Beklediğimiz fotoğraflar" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı yakıp kavuran o pozları...

20.04.2022 23:34 - Son Güncelleme: 20.04.2022 23:49
Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’le tatile çıktı! En cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu “Beklediğimiz fotoğraflar”

Hadise ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil için New York'a gitti. Önceki 'Sex and the City' dizisinde baş karakter 'Carrie Bradshaw'un oturduğu binanın önünde poz veren Hadise'den bugün bambaşka bir paylaşım geldi.

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Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’le tatile çıktı! En cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu “Beklediğimiz fotoğraflar”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve tatil pozlarını yayınlamaya hız kesmeden devam eden şarkıcı, en cesur haliyle çektirdiği kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’le tatile çıktı! En cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu “Beklediğimiz fotoğraflar”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’le tatile çıktı! En cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu “Beklediğimiz fotoğraflar”

Takipçileri, Hadise'nin paylaşımına "Beklediğimiz fotoğraflar", "Cesaretine hayranım", "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumlarında bulundu.

Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’le tatile çıktı! En cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu “Beklediğimiz fotoğraflar”

Öte yandan cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Hadise'nin doğal hali takipçilerinden tam not aldı.

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