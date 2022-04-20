Ankaralı Turgut hakkında şaşırtan gerçek! Boyu kadar torunu olan Turgut Karataş’ın yaşını duyan inanamadı! Meğer İbrahim Tatlıses ile...
Ankaralı Turgut hakkında şaşırtan gerçek! Ankaralı Turgut olarak sanat camiasında adını duyuran Turgut Karataş, İbo Show'a katılmasının ardından gündem oldu. Çocuk yaşta düğünlerde sahne alarak sanat dünyasına adım atan Ankaralı Turgut'un hayatı ise merak konusu oldu. İlk çıkışını 1994 yılında Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini ti'ye alarak yaptığı albüm ile yakalayan Ankaralı Turgut'un özellikle yaşı merak edildi. Boyu kadar torunu olan sanatçının yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken İbrahim Tatlıses ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ankaralı Turgut kaç yaşındaymış...
20.04.2022 22:31 - Son Güncelleme: 20.04.2022 22:37
Ankaralı Turgut olarak sanat camiasında adını duyuran Turgut Karataş, İbo Show'a katılmasının ardından gündem oldu ve özel hayatı araştırılmaya başlandı.
Müzik hayatına 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başlayan sanatçı hakkında en çok "Ankaralı Turgut kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Boyu kadar torunu olan sanatçının yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken İbrahim Tatlıses ile arasındaki fark dikkat çekti.