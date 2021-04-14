Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez sonunda itiraf etti! Nişanlısı Ushan Çakır'la her şey bitti

Ünlü oyuncu, konuk olduğu bir programda nişanlısı Ushan Çakır'la yaşadığı ilişki hakkında şöyle konuşmuştu: "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika. O kişinin aynı zamanda yaptığınız işte de profesyonel olması çok keyifli"