Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez sonunda itiraf etti! Nişanlısı Ushan Çakır'la her şey bitti
Çukur dizinde Efsun karakterine can veren Damla Sönmez, ayrılık iddialarını doğruladı! Damla Sönmez ile Ushan Çakır 2012 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel oyuncu, 2018 yılında nişanlandığı Ushan Çakır için "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" ifadelerini kullanmıştı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen Damla Sönmez ile Ushan Çakır'ın geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırdıkları öne sürülmüştü. Konuyla ilgili ilk açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Damla Sönmez, kötü haberi bakın nasıl duyurdu…
14.04.2021 14:13
- Son Güncelleme: 14.04.2021 14:13
Damla Sönmez ile Ushan Çakır, Uzun Hikaye filminin çekimleri sırasında tanışıp 2012 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu çift, 2018 yılında nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Nikah davetiyeleri beklenen ünlü çiften kötü haber geldi. Damla Sönmez ile Ushan Çakır'ın geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları öne sürüldü.
Konuyla ilgili ilk açıklama ise Damla Sönmez'den geldi. 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği haberlerinin ardından suskunluğunu bozan Damla Sönmez, iddiaları doğruladı.
Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru, ayrıldık, kısmet" açıklamasını yaparak üzücü haberi duyurdu.
Ünlü oyuncu, konuk olduğu bir programda nişanlısı Ushan Çakır'la yaşadığı ilişki hakkında şöyle konuşmuştu: "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika. O kişinin aynı zamanda yaptığınız işte de profesyonel olması çok keyifli"