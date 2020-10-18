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Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç memleketiyle şaşırttı! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç meğer...

Geçtiğimiz ağustos ayında oyuncu Gupse Özay ile 6 yıllık ilişkisini nikah ile taçlandıran Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç'un hayatı merak ediliyor. 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya gelen Barış Arduç, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken oyuncu, yakışıklılığı ile de gündemden düşmüyor. Son olarak eşi Gupse Özay'ın hamile olduğu ancak bu iddianın doğru olmadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Barış Arduç'un nereli olduğu merak konusu oldu. Memleketiyle şaşırtan Barış Arduç nereli? İşte Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve ünlülerin memleketleri...

18.10.2020 15:41 - Son Güncelleme: 18.10.2020 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





